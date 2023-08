Entscheidung morgen: Pavard-Deadline am Nachmittag

In der Causa Benjamin Pavard rückt eine endgültige Entscheidung näher. Wie der italienische Transfermarkt-Experte Gianluca Di Marzio berichtet, hat Inter Mailand dem FC Bayern ein Ultimatum gestellt. Am morgigen Dienstag müssen die Gespräche bis 15 Uhr zum finalen Abschluss kommen.

Dem Bericht zufolge arbeiten mehrere Agenten an der Situation. Einig sind sich alle Parteien längst, es fehlt lediglich die Freigabe der Bayern für den Transfer. Bevor kein Ersatz für den 27-jährigen Franzosen am Haken ist, will der Rekordmeister den Daumen noch nicht heben.