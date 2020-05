Hoffenheim: Belfodil-Riss nicht mehr zu kitten?

Eine Rückkehr von Ishak Belfodil in den Profikader der TSG Hoffenheim ist nahezu ausgeschlossen. Laut dem ‚kicker‘ ist aber auch eine Vertragsauflösung zwei Jahre vor dem eigentlichen Ablauf der Zusammenarbeit „abwegig“. Schließlich könnte Belfodil auf dem Transfermarkt noch eine erwähnenswerte Summe einspielen.

Aufgrund einer zunächst nicht diagnostizierten Knieverletzung liegt der 28-jährige Algerier mit seinem Arbeitgeber im Clinch. An eine Rückkehr auf den Platz ist unabhängig von Corona erst in der kommenden Spielzeit zu denken. Fraglich ist allerdings, welcher Klub sich einen Spieler leisten kann und will, dessen Genesungsfortschritt momentan nicht eindeutig nachzuweisen ist.