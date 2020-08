96 findet Prib-Abnehmer

Hannover 96 kann wohl in Kürze Edgar Prib von der Gehaltsliste streichen. Wie der ‚Sportbuzzer‘ berichtet, wechselt der 30-Jährige in die dritte Liga zum TSV 1860 München. Am Maschsee steht der Linksfuß noch bis zum kommenden Jahr unter Vertrag.

Prib kam in der zurückliegenden Saison auf 27 Pflichtspiele, spielt in den Plänen von Trainer Kenan Kocak aber keine Rolle mehr. Der Wechsel eine Klasse tiefer und der damit verbundene Gehaltsverzicht wird dem zentralen Mittelfeldspieler mit einer Abfindung schmackhaft gemacht. Im Raum steht eine Einmalzahlung von 200.000 Euro.