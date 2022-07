Last Minute: Bayer bangt um Edozie-Deal

Bayer Leverkusen muss womöglich noch einmal um die Verpflichtung von Samuel Edozie bangen. Nach Informationen von Transfer-Guru Fabrizio Romano will plötzlich der FC Southampton dazwischenfunken. Die Saints, heißt es, werden es bis zum Schluss bei Edozie versuchen.

Der 19-jährige Außenstürmer steht noch bis Sommer 2023 bei Manchester City unter Vertrag. Mit dem Guardiola-Klub hatte sich eigentlich Bayer Leverkusen auf einen Transfer verständigt, die Ablösemodalitäten sind bereits ausgehandelt.

Der Bundesligist befindet sich also weiter in der Favoritenrolle, fix ist der Deal aber noch nicht. In Leverkusen wäre der zweifache englische U19-Nationalspieler eine Alternative zum seit Wochen hakenden Transfer von Mykhaylo Mudryk (21/Shakhtar Donetsk).