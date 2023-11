Hertha-Duo soll die Kasse füllen

Innenverteidiger Marc-Oliver Kempf (28) und Stürmer Derry Scherhant (21) könnten Hertha BSC im Winter verlassen. Voraussetzung ist in beiden Fällen ein lukratives Ablöse-Angebot, berichtet die ‚Bild‘. Verscherbeln wollen die Berliner das Duo jedenfalls nicht. Während Kempf bei Hertha nach wie vor einen Stammplatz innehat, kommt Scherhant bei den Profis bislang nur zu Joker-Einsätzen.

Bei Kelian Nsona braucht die Alte Dame hingegen nicht auf eine Ablöse zu hoffen. Der französische Flügelspieler ist verletzungsbedingt nie in der Bundeshauptstadt angekommen. Der ‚Bild‘ zufolge präferiert Hertha ein Leihgeschäft mit einem französischen Verein. In der Heimat könnte sich Nsona für einen Restart in Berlin empfehlen.