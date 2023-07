Entscheidung gefallen: Walker mit Bayern einig

Der FC Bayern hat einen wichtigen Schritt in Richtung eines Transfers von Kyle Walker gemacht. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben sich die Münchner am heutigen Freitag mit dem Rechtsverteidiger von Manchester City auf einen Zweijahresvertrag geeinigt, der per Option um eine weitere Saison verlängert werden kann.

Walker habe dem Rekordmeister sein Ja-Wort gegeben, er sei bereit, zu den Bayern zu wechseln. Laut der Redaktion des italienischen Transfermarkt-Insiders Gianluca Di Marzio wird erwartet, dass er seinen Coach Pep Guardiola noch heute über seine Entscheidung informiere.

Zuletzt versuchte ManCity noch, den 2024 auslaufenden Vertrag mit dem 33-Jährigen zu verlängern. Die Tendenz ging jüngsten Berichten zufolge sogar in Richtung Verbleib. Nun hat der Engländer seine Meinung offenbar geändert.

Ablösepoker läuft

Ein Transfer zum FC Bayern hängt nun an einer Einigung mit den Skyblues. In den vergangenen Wochen war von einer potenziellen Ablöse von 20 bis 30 Millionen berichtet worden.