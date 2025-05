St. Pauli bindet Nemeth

Der FC St. Pauli baut auch zukünftig auf Innenverteidiger David Nemeth (24). Den Vertrag mit dem Österreicher verlängern die Hamburger vorzeitig. Über die genaue Laufzeit macht der Verein wie gewohnt keine Angaben. „Ich bin in den vergangenen Jahren in Hamburg und beim FC St. Pauli heimisch geworden, wobei es aus sportlicher Sicht nicht immer leicht für mich war. Umso glücklicher bin ich darüber, wie die vergangene Saison für mich und das Team gelaufen ist“, sagt Nemeth über seine Unterschrift.

Der Abwehrspieler war 2022 von Mainz 05 zu St. Pauli gewechselt. Seitdem absolvierte er 40 Pflichtspieleinsätze, in der abgelaufenen Spielzeit war er seit dem elften Spieltag gesetzt. „David hat in dieser Saison eine hervorragende Entwicklung genommen und sich als Stammspieler etabliert. Er kann in der Dreierkette alle Positionen besetzen und gibt uns mit seinen Fähigkeiten gegen den Ball wie auch im Spielaufbau zusätzliche Flexibilität“, freut sich Cheftrainer Alexander Blessin über die Unterschrift.