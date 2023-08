United: Kommt der Maguire-Ersatz aus der Bundesliga?

Für rund 35 Millionen Euro wird Harry Maguire (30) zu West Ham United wechseln, nur noch Details sind zwischen den Hammers und Manchester United zu klären. Für die Red Devils ist der Abgang des oft fehleranfälligen Innenverteidigers zu verkraften, Ersatz will man dennoch an Bord holen.

Wie die ‚Manchester Evening News‘ berichten, geht der Blick des englischen Rekordmeisters dabei auch in die Bundesliga. Ein Kandidat soll Edmond Tapsoba (24) von Bayer Leverkusen sein. Am Rhein steht der Rechtsfuß noch langfristig bis 2026 unter Vertrag – und ist eigentlich auch für die neue Saison fest eingeplant.

Bayer stur

„Unter normalen Umständen“ stehe Tapsoba „nicht“ zum Verkauf, betonte Geschäftsführer Sport Simon Rolfes erst kürzlich. Bewerber zu diesem Zeitpunkt: Tottenham Hotspur. 45 Millionen Euro plus Boni stellten die Londoner in Aussicht. Zu wenig für Bayer.

Ob United mehr oder überhaupt für Tapsoba bieten wird, bleibt abzuwarten. In Leverkusen jedenfalls sitzt man am längeren Hebel. „Eddy hat noch lange Vertrag und deswegen gibt es für uns überhaupt keinen Grund darüber nachzudenken. Das ist kein Thema“, so Rolfes.

Ein weiterer Kandidat bei Manchester United ist derweil der Ex-Schalker Jean-Clair Todibo (23/OGC Nizza), berichtet ‚Sky Sports‘. Gespräche laufen darüber hinaus mit Benjamin Pavard (27/FC Bayern).