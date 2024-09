Newcastle nimmt neuen Haaland ins Visier

Sindre Walle Egeli könnte zukünftig in der Premier League auf Torejagd gehen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, beschäftigt sich Newcastle United sehr konkret mit dem Angreifer, der bereits als neuer Erling Haaland gefeiert wird. In der laufenden Saison war der Norweger, der aktuell beim FC Nordsjaelland eher auf dem Flügel zum Einsatz kommt, in acht Spielen an vier Treffen direkt beteiligt.

Einen Namen konnte sich der 18-Jährige vor allem im Jugendbereich machen. In 25 U19-Partien erzielte er ebenso viele Tore und konnte fünf weitere Treffer auflegen. Die Quote hat auch andere Premier League-Klubs auf den Plan gerufen, West Ham United, der FC Brentford, Brighton & Hove Albion sowie Crystal Palace sollen Egli allesamt auf dem Zettel haben. Entsprechend hoch hat Nordsjaelland das Preisschild angesetzt, die Schmerzgrenze der Dänen wird auf 25 Millionen Euro taxiert.