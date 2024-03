Köln: Schöne Überraschung um Finkgräfe

An Anfang der Saison hätte Max Finkgräfe wohl selbst nicht damit gerechnet, dass er mittlerweile zum Stammpersonal bim 1. FC Köln zählt. Immerhin stand der Linksverteidiger in der Hinrunde noch überwiegend für die Zweitvertretung in der Regionalliga West auf dem Feld.

Ende Dezember profitierte der gebürtige Mönchengladbacher von der Verletzung von Leart Paqarada (29), rutschte in die Anfangsformation und spielte sich fest. Mittlerweile stehen 17 Bundesligaeinsätze für Finkgräfe zu Buche. Dadurch, so berichten die ‚Kölner Stadt-Anzeiger‘, hat sich das Arbeitspapier des 19-Jährigen automatisch verlängert.

Dem Bericht zufolge griff ein einsatzabhängiger Passus, durch den der Shootingstar nun ligaunabhängig bis 2026 an die Geißböcke gebunden ist. Laut der ‚Bild‘ ist ein Verbleib am Rhein damit allerdings nicht in Stein gemeißelt. Insbesondere, wenn der aktuell auf Platz 17 liegende FC den Gang in die zweite Liga antreten muss, werde es schwierig, Finkgräfe zu halten. Zahlreiche Interessenten sollen bereits auf der Lauer liegen.