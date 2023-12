Engländer berichten: Guirassy legt sich auf Premier League-Klub fest

Mit 27 Jahren startet Serhou Guirassy endlich durch. 17 Bundesliga-Tore werden lediglich von Harry Kanes (30) 21 Treffern übertroffen. So schön der Höhenflug vor allem auch für den VfB Stuttgart ist, zum Verhängnis kann den Schwaben die Ausstiegsklausel werden, die Guirassy einen Wechsel im Winter ermöglicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die festgeschriebenen 17,5 Millionen Euro würde der Saudi-Klub Newcastle United nur zu gerne an den Neckar überweisen. Nach FT-Informationen gehören die Magpies neben Manchester United, der AS Rom und dem AC Mailand zu den Klubs, die sich intensiv mit Guirassy beschäftigen. Und nach ‚Sun‘-Informationen führen die Nordengländer derzeit das Rennen um den Shootingstar an.

Lese-Tipp

Neuer Rekordverkauf: Füllt Uzun Nürnbergs Kassen?

Manchester blickt nach Spanien

Demnach soll der Mittelstürmer einen Wechsel nach Newcastle bevorzugen. Die Boulevardzeitung untermauert dies mit weiteren Informationen über die Stürmersuche der Red Devils, die sich mittlerweile intensiv mit der Personalie Youssef En-Nesyri (26) auseinandersetzen sollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Stuttgart beschäftigt man sich längst mit einem mögliche Guirassy-Abschied. Nach FT-Informationen aus Frankreich haben die Schwaben in Evann Guessand (22) vom OGC Nizza bereits einen möglichen Nachfolger ins Visier genommen.