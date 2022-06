Wolfsburg: Steffen tritt gegen Kohfeldt nach

Renato Steffen (30) hatte kein gutes Verhältnis zu Ex-Trainer Florian Kohfeldt. Im Rahmen eines Medientermins der Schweizer Nationalmannschaft sagt der Rechtsaußen vom VfL Wolfsburg: „Die letzten sechs Monate waren sicherlich eine der schwierigsten Phasen in meiner Karriere. Ich hatte es noch nie so erlebt, dass ich solche Probleme mit einem Trainer habe. Es sind Sachen vorgefallen, mit denen ich nicht einverstanden war.“

Stand jetzt ist es unklar, ob es für Steffen in Wolfsburg weitergeht: „Ich habe immer gesagt: Ich fühle mich sehr wohl in Wolfsburg. Man muss aber schon sagen: Die letzten sechs Monate haben das Bild ein bisschen getrübt. Ich bin ein Spieler, der gerne Veränderung hat. Der Trend geht heute in Richtung sehr junge Spieler, sehr talentierte Spieler. Darum muss man das mit dem Verein besprechen. Wenn sie sagen: Wir wollen etwas Neues, dann ist das für mich gut. Dann gehe ich einen neuen Weg. Ich würde sehr gern noch in der Bundesliga bleiben.“