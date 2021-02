Hacke & doppelter Tunnel: Mateta mit Debüttor

Jean-Philippe Mateta hat sich einen Platz in jedem Jahresrückblick der Premier League gesichert. Beim gestrigen 2:1-Auswärtssieg gegen Brighton & Hove Albion traf der Neuzugang erstmalig für Crystal Palace mit einem wahren Traumtor. Per Hacke beförderte er den Ball nach einer Hereingabe von Jordan Ayew ins Netz – und tunnelte dabei seinen Gegenspieler und den Torhüter.

Für Mateta war es der dritte Einsatz in der Premier League. Ende Januar war der 23-jährige Stürmer vom FSV Mainz 05 zu den Eagles gewechselt. Es handelt sich um eine Leihe inklusive Kaufoption.

Backheel double nutmeg against Brighton to score your first for the club?



Not bad.