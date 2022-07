VfB: Massimo vor Portugal-Leihe

Roberto Massimo wird den VfB Stuttart in Kürze nicht in Richtung Fortuna Düsseldorf, sondern gen Portugal verlassen. Laut der ‚Bild‘ hat sich der 21-jährige Außenbahnspieler für eine Leihe zum Zweitligisten Academico Viseu entschieden. Zuvor müsste der Rechtsfuß noch seinen 2023 auslaufenden Vertrag bei den Schwaben verlängern, ehe der Wechsel vollzogen werden kann.

Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs hatte jüngst bestätigt, sich mit Massimo als potenziellem Ersatz für Khaled Narey (PAOK Saloniki) zu beschäftigen. Doch die Rheinländer haben offenbar nicht die besseren Argumente auf ihrer Seite. Massimo bestritt in der vergangenen Saison 19 Partien in der Bundesliga, kam in der Rückrunde jedoch nur auf magere 146 Einsatzminuten. Für die rechte Außenbahn verpflichtete der VfB jüngst mit Josha Vagnoman (21) einen Nachfolger.