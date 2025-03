Trotz Option: Bochum verhandelt mit Bernardo

Der VfL Bochum möchte Abwehrchef Bernardo an der Castroper Straße halten. Aus einem Bericht der ‚Sport Bild‘ geht hervor, dass der Ruhrgebietsklub in Vertragsverhandlungen mit dem Brasilianer einsteigen möchte. Der aktuelle Kontrakt des 29-Jährigen läuft am Saisonende aus.

Dieser enthält eine Option auf eine automatische Verlängerung um eine Spielzeit, die ausgelöst wird, wenn Bernardo noch drei weitere Bundesligaspiele für den VfL absolviert. Die Klausel gilt allerdings nicht für die zweite Bundesliga. Daher möchten die Bochumer auf Nummer sicher gehen und eine neue Übereinkunft aushandeln, damit der Stammspieler auch bei einem möglichen Abstieg im Klub verbleibt.