Schalke-Trainer: Nächster Kandidat sagt ab

Christian Ilzer von Sturm Graz wird nicht beim FC Schalke 04 anheuern. „Gerüchte – nicht mehr. Voller Fokus auf Sturm Graz. In den kommenden Tagen und Wochen warten große Herausforderungen auf uns“, dementiert der Trainer der Österreicher in einem via Social Media veröffentlichten Beitrag, dass er ein Kandidat bei den Königsblauen sei.

Die ‚Bild‘ hatte den 45-Jährigen am gestrigen Donnerstagabend mit S04 in Verbindung gebracht. In Graz steht Ilzer bereits seit 2020 an der Seitenlinie. Aktuell belegt er mit seinem Team Tabellenplatz zwei in der österreichischen Bundesliga.

Update (10:45 Uhr): Auch Sturm Graz selbst hat nun dementiert, dass Ilzer zu Schalke wechselt. „Bei uns hat sich niemand gemeldet – auch nicht von Schalke. Und wir müssen auch klar festhalten, dass wir auf keinen Fall darüber nachdenken, Christian Ilzer abzugeben. Man braucht sich ja nur die Entwicklung ansehen, die wir mit ihm seit Sommer 2020 gemacht haben. Diesen Erfolgsweg wollen wir noch länger gehen. Christian hat ja auch einen Vertrag bis Sommer 2024“, so Sportdirektor Andreas Schicker in der ‚Kleinen Zeitung‘.