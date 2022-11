Frankreich-Schock: Benzema verpasst die WM

Titelverteidiger Frankreich muss bei der Weltmeisterschaft in Katar auf Superstar Karim Benzema (34) verzichten. Wie der französische Verband offiziell mitteilt, hat sich der Torjäger im Quadrizeps des linken Oberschenkels verletzt und muss drei Wochen aussetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuvor musste Benzema das Training aufgrund von Schmerzen abbrechen. Das MRT ergab dann „eine Verletzung des Oberschenkelknochens“.

Frankreich-Trainer Didier Deschamps ist niedergeschlagen, zeigt sich aber kämpferisch: „Ich bin sehr traurig für Karim, der diese Weltmeisterschaft zu einem großen Ziel gemacht hat. Trotz dieses erneuten Schlags für das französische Team habe ich volles Vertrauen in meine Gruppe. Wir werden alles tun, um die immense Herausforderung zu meistern, die auf uns wartet.“

Benzema selbst äußert sich via Instagram: „Ich habe in meinem Leben noch nie aufgegeben, aber ich muss an das Team denken, wie ich es immer getan habe.“

Update (11:07 Uhr): Gegenüber ‚TF1‘ hat Deschamps angekündigt, niemanden nachzunominieren. Frankreich geht also mit 25 Spielern in das Turnier.