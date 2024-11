Liverpool: Konaté länger raus

Für Ibrahima Konaté vom FC Liverpool ist das Kalenderjahr wohl gelaufen. Dem Vernehmen nach fällt der 25-Jährige für fünf bis sechs Wochen aus. Auf seinem Instagram-Kanal schreibt der Innenverteidiger: „Es ist so frustrierend, dass ich mir diese Verletzung genau am Ende eines großartigen Spiels am Mittwochabend zugezogen habe. Jetzt beginnt der Genesungsprozess, aber ich verspreche, dass ich zurückkommen und wieder das Beste geben werde.“

Beim 2:0-Sieg der Reds gegen Real Madrid am Mittwochabend bekam Konaté einen schweren Schlag auf sein Knie ab, spielte aber trotzdem über die vollen 90 Minuten durch. Trainer Arne Slot hatte am gestrigen Donnerstag bereits befürchtet: „Er hätte eine Runde über das Spielfeld drehen und den Fans applaudieren sollen, aber leider konnte er das nicht, das ist kein gutes Zeichen.“