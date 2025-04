Banzuzi besteht Medizincheck

Der Transfer von Ezechiel Banzuzi zum BVB steht kurz vor dem Abschluss. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Niederländer den Medizincheck bei den Sachsen bestanden. RB zahlt 16 Millionen Ablöse für den Mittelfeldspieler an OH Leuven. Bis 2030 wird der 20-Jährige an den Klub gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem Transfer kommt der Brauseklub dem BVB zuvor, dem ebenfalls großes Interesse an Banzuzi nachgesagt wurde. Ab Sommer wird dieser aber nun für Leipzig auflaufen.