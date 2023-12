Feyenoord bindet Hancko

David Hancko (25) bleibt Feyenoord Rotterdam langfristig erhalten. Wie der Zweitplatzierte der Eredivisie offiziell bekanntgibt, hat der Innenverteidiger seinen Kontrakt vorzeitig um zwei Jahre ausgedehnt. Das ursprüngliche Arbeitspapier war bis 2026 datiert.

Hancko gehört bei Feyenoord zum unangefochtenen Stammpersonal und hat seinen Platz in der Abwehrzentrale sicher. In der laufenden Spielzeit stand der Slowake in allen 21 Partien über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen. Im Sommer 2022 hatte der amtierende Meister den 35-fachen Nationalspieler für rund acht Millionen Euro von Sparta Prag losgeeist.