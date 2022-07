BVB: Dahoud-Gespräche anberaumt

In puncto Vertragsverlängerung von Mahmoud Dahoud bei Borussia Dortmund könnte sich zeitnah etwas tun. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, sollen in naher Zukunft entsprechende Gespräche zwischen Klub und Verein stattfinden. Noch sei eine Verlängerung das angedachte Ziel beider Seiten.

Dahoud ist noch bis 2023 an die Dortmunder gebunden. Der 26-Jährige gilt schon seit längerer Zeit als Kandidat für eine Verlängerung, passiert ist jedoch noch nichts Konkretes. In der vergangenen Saison zeigte Dahoud im Mittelfeld des BVB starke Leistungen und kam auf neun direkte Torbeteiligungen in 30 Pflichtspiel-Einsätzen.