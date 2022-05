PSG-Talent Michut vor Absprung

Paris Saint Germain könnte im Sommer eines seiner Nachwuchstalente verlieren. Wie ‚L’Équipe‘ berichtet ist Edouard Michut unzufrieden mit seiner geringen Einsatzzeit und strebt daher einen Vereinswechsel an. Der FC Sevilla sei ein heißer Kandidat auf eine Verpflichtung.

Am Wochenende musste Michut das Remis gegen ES Troyes (2:2) von der Tribüne aus verfolgen, was ihn verärgert haben soll. Der offensive Mittelfeldspieler wurde diese Saison lediglich viermal in der Meisterschaft und zweimal im Pokal eingesetzt. Michut, der noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, wünscht sich dem Bericht zufolge kein Leihgeschäft, sondern einen festen Wechsel weg vom Hauptstadtklub.