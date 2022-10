FC Bayern - Viktoria Pilsen: Die Aufstellungen

Auf dem Papier ist es das einfachste Spiel für den FC Bayern in der Champions League-Gruppenphase. In der Allianz Arena treffen die Münchner auf Viktoria Pilsen. Die Tschechen stehen zurzeit punktlos am Tabellenende der Gruppe C, die Bayern mit derer sechs auf Platz eins.

Die Favoritenrolle ist also klar verteilt. Wohl auch deshalb gönnt Trainer Julian Nagelsmann manchen etablierten Akteuren eine Pause. Im Mittelfeld kommt so Ryan Gravenberch zu seinem zweiten Startelf-Einsatz überhaupt für seinen neuen Klub. Hinten rechts startet Noussair Mazraoui für Benjamin Pavard.

Die Aufstellungen

FC Bayern

Viktoria Pilsen