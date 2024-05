Nach BVB-Gerüchten: Van Dijk äußert sich zu seiner Zukunft

Virgil van Dijk wird dem FC Liverpool wohl auch in der kommenden Saison erhalten bleiben. Nach dem Sieg gegen Tottenham Hotspur (4:2) am Sonntag erklärte der 32-Jährige, wie es mit ihm nach dem Abgang von Trainer Jürgen Klopp im Sommer weitergehen könnte: „Ich bin hier sehr glücklich, ich liebe den Verein und das kann man auch sehen. Es wird einen großen Umbruch geben und ich bin ein Teil davon.“ Liverpool wird in dieser Saison noch zwei Pflichtspiele unter Klopp bestreiten.

Beim Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers wird eine große Abschiedsfeier für den scheidenden Trainer erwartet. „Es wird am letzten Tag emotional sein, aber das ist manchmal ein Teil des Lebens. Es wird viele Veränderungen geben und ich würde nicht sagen, dass es beängstigend ist, aber es ist sehr interessant und aufregend, was jetzt passieren wird“, so van Dijk. Der Vertrag des Niederländers bei den Reds läuft noch bis 2025. In den vergangenen Tagen kam in England jedoch das Gerücht auf, dass sich Borussia Dortmund mit dem Innenverteidiger beschäftigt. Bei den Westfalen könnte er Mats Hummels (35) beerben, dessen Karriere sich dem Ende zuneigt.