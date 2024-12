Giganten-Duell im DFB-Pokal | Amorim erteilt Gesangsverbot

Bayern-Schreck Alonso

Nach dem Duell zwischen Borussia Dortmund und Bayern München (1:1) am Wochenende erwartet den deutschen Fußball am heutigen Abend (20:45 Uhr) das nächste absolute Topspiel. Im Achtelfinale des DFB-Pokals empfangen die Bayern den amtierenden Doublesieger Bayer Leverkusen. Ein Duell, das nicht nur in Deutschland mit großer Spannung erwartet wird. „Pokalkracher in Deutschland“ titelt ‚The Athletic‘ und stellt fest: „Das Spiel der Bayern gegen Leverkusen ist das herausragende Spiel im Achtelfinale des DFB-Pokals.“

Besonders in Spanien ist das Interesse groß, immerhin gilt Bayer-Coach Xabi Alonso als möglicher Nachfolger von Carlo Ancelotti bei Real Madrid. „Florian Wirtz und Jamal Musiala, das goldene Duo, das die Hoffnungen der deutschen Fans während der letzten Europameisterschaft wieder aufleben ließ, werden im Duell aufeinandertreffen, das Xabi sehr gut beherrscht: Zwei Siege und zwei Unentschieden gegen den Verein, der ihn im Sommer wollte“, rechnet die ‚as‘ vor. Die ‚Mundo Deportivo‘ hofft auf ein großes Spiel: „Es wird ein temporeiches und torreiches Duell erwartet, da beide Mannschaften eine klare Offensivausrichtung haben. Die beiden Giganten des deutschen Fußballs sind im Achtelfinale des DFB-Pokals einander zugelost worden.“

Amorim möchte nicht im Fokus stehen

Der Trainerwechsel bei Manchester United scheint Früchte zu tragen. Nach dem unglücklichen Unentschieden gegen Ipswich Town (1:1) und dem etwas wackeligen 3:2 in der Europa League gegen Bodo/Glimt schlugen die Red Devils am Sonntag den FC Everton im heimischen Old Trafford deutlich mit 4:0. Grund genug für die in den vergangen Jahren unter der Ägide von Erik ten Hag nicht gerade verwöhnten Fans des englischen Rekordmeisters, dem neuen Coach direkt einen eigenen Song zu widmen. Zur Melodie von „Give it up“ von KC & The Sunshine Band besangen die Anhänger minutenlang Amorims Namen. Doch das gefällt dem Übungsleiter anscheinend gar nicht.

Er fühle sich sehr geehrt, gab er zu Protokoll, fügte jedoch an: „Ich mag meinen Song nicht. Ich schäme mich nicht wirklich dafür, aber ich bin der Trainer. Die Fans sollten für die Spieler und den Verein singen. Ich verstehe und schätze die Verbindung zu den Fans wirklich, aber ich möchte, dass sie die Mannschaft und die Spieler unterstützen, weil sie auf dem Spielfeld sind und ich nur außerhalb des Spielfelds stehe.“ Laut dem ‚Telegraph‘ muss sich der Portugiese allerdings auf eine Enttäuschung gefasst machen, „sollte es seiner Mannschaft gelingen, dem FC Arsenal am Mittwochabend im Emirates Stadium eine Niederlage zuzufügen“. Für den Fall eines Erfolgs beim Ligakonkurrenten haben die United-Anhänger via Social Media bereits eine weitere Aufführung des Liedes angekündigt.