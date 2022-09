Werder behält Kruse im Blick

Der SV Werder Bremen will eine Rückkehr von Max Kruse offenbar nicht ausschließen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beobachten die Hanseaten die aktuelle Situation um den 34-Jährigen genau. Bereits im Sommertransferfenster war Kruse ein Thema beim Aufsteiger. „Wir haben es intern durchdiskutiert. Das Gehalt und die Kaderstruktur sind aber auch zu berücksichtigen“, zitiert die ‚Bild‘ Worte von Werders Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz aus dem August .

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine erneutes Statement habe der 41-Jährige nicht abgeben wollen. Kruse ist seit dem Wochenende beim VfL Wolfsburg in Ungnade gefallen. Trainer Niko Kovac kündigte öffentlich an, dass der Offensivspieler unter ihm keine Einsätze mehr bekommen werde. Eine Vertragsauflösung soll für Kruse kein Thema sein, genauso wenig wie ein Wechsel in ein Land, dessen Transferfenster noch offen ist. Bleibt also ein Abflug im Winter.