St. Pauli kassiert Millionen: Hürzeler wird Brighton-Coach

Der FC St. Pauli und Fabian Hürzeler gehen getrennte Wege. Brighton & Hove Albion präsentiert den 31-Jährigen offiziell als neuen Cheftrainer. Hürzeler folgt bei den Seagulls auf den scheidenden Roberto De Zerbi und erhält in England einen Dreijahresvertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hürzeler sagt: „Ich bin absolut begeistert, der neue Cheftrainer von Brighton & Hove Albion zu sein. Nachdem ich mit Tony Bloom, Paul Barber und David Weir gesprochen habe, war klar, dass sie sehr ehrgeizig sind. Brighton hat eine einzigartige Geschichte und eine kühne Vision für die Zukunft, und ich freue mich sehr, Teil dieses Projekts zu sein. Der Verein hat in den letzten Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht, und das Ziel ist es, auf diesem Erfolg weiter aufzubauen.“

Lese-Tipp

St. Pauli-Abschied: Hartel vor Einigung mit neuem Klub

Der Bundesligist lässt sich den Abflug mit einer ordentlichen Finanzspritze versüßen: Dem Vernehmen nach fließen bis zu zehn Millionen Euro von England nach Deutschland. Erst im März hatte Hürzeler am Kiez seinen Vertrag ohne Ausstiegsklausel verlängert. Man einigte sich aber darauf, dass er den Klub bei einem attraktiven Angebot verlassen dürfte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hürzeler ist seit 2020 für die Hamburger tätig, arbeitete sich vom Assistenztrainer hoch zum Chefcoach. In der abgelaufenen Saison führte er St. Pauli in die erste Liga. Nun avanciert der gebürtige Texaner zum jüngsten Übungsleiter in der Geschichte der Premier League.