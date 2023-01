Bielefeld leiht Corbeanu

Arminia Bielefeld vermeldet den nächsten Winterneuzugang. Außenstürmer Theo Corbeanu (20) wechselt aus dem Reserveteam der Wolverhampton Wanderers auf die Alm. Der Zweitligist leiht den gebürtigen Kanadier für die restliche Saison. Mit Blick auf Corbeanu erklärt Trainer Daniel Scherning: „Theo Corbeanu hat uns alle überzeugt, nachdem wir uns intensiver mit ihm beschäftigt haben. Wir trauen ihm absolut zu, seine individuelle Qualität einzubringen und in unserer Mannschaft Akzente zu setzen“, erklärt Cheftrainer Daniel Scherning.

Bis Anfang des Jahres war Corbeanu an den FC Blackpool verliehen. Bei den Seasiders stand der Linksfuß in der laufenden Saison der Championship 17 Mal auf dem Platz und war an vier Treffern direkt beteiligt.

