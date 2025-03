Real: Absage an City-Star

Real Madrid hat ein Angebot zur Verpflichtung von Manuel Akanji abgelehnt. Wie die ‚Marca‘ berichtet, wurde der Innenverteidiger von Manchester City den Königlichen angeboten, die jedoch verzichteten. Der 29-Jährige passe demnach vom Alter her nicht in die Strategie der Königlichen, junge Spieler zu verpflichten, die eine lange Ära prägen können. Akanji ist an City noch bis 2027 gebunden, sucht dem Bericht zufolge aber nach einer neuen Herausforderung.

2022 war der Schweizer Nationalspieler für 20 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum Team von Trainer Pep Guardiola gewechselt und zählt seitdem zum Stammpersonal. Insgesamt hat der Rechtsfuß 126 Pflichtspiele für City bestritten, in der laufenden Saison stehen 30 Einsätze zu Buche. Seit Februar fehlt Akanji jedoch aufgrund einer erlittenen Adduktorenverletzung.