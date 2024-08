Ipswich Town holt nächsten Neuzugang

Ipswich Town zieht den nächsten Neuzugang an Land. Wie der Premier League-Aufsteiger offiziell vermeldet, kommt Dara O’Shea vom FC Burnley. Der 25-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2029, zudem fließen dem Vernehmen nach 17,6 Millionen Euro nach Burnley.

Der Innenverteidiger zeigt sich glücklich über seinen Wechsel: „Es war wirklich schwer, nicht auf alles zu achten, was die Mannschaft letzte Saison erreichen konnte, und die Chance zu haben, zu einem Verein mit so viel Ehrgeiz und Dynamik zu wechseln, war wirklich attraktiv. Der Trainer hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ich hierher kommen wollte, und ich habe wirklich bewundert, was er und das Team in den letzten beiden Saisons geleistet haben.“