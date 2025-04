Kaminski reagiert auf Schalke-Ausbootung

Marcin Kaminski hat sich über seinen bevorstehenden Abschied beim FC Schalke 04 geäußert. Gegenüber der ‚WAZ‘ macht der Innenverteidiger deutlich, dass ihn die ausbleibende Vertragsverlängerung hart getroffen hat: „Natürlich ist es nicht einfach, so etwas zu hören. Das muss ich erstmal verarbeiten.“ Gleichzeitig betont der 33-Jährige, dass er nicht auf ein Umdenken der Verantwortlichen hofft: „Ich will nicht über Hoffnung sprechen und versuche, nicht zu viel darüber nachzudenken, was im Sommer kommt.“

Was seine Zukunft betrifft, hält der Linksfuß auch eine Rückkehr nach Polen für möglich: „Falls es für mich die Möglichkeit gibt, nach Polen zu gehen und mir ein guter Plan aufgezeigt wird, bin ich offen dafür.“ Kaminski wurde zuletzt ebenso wie Tobias Mohr (29) und Mehmet Can Aydin (23) von der Schalker Vereinsführung mitgeteilt, dass sein auslaufender Vertrag zum Saisonende nicht verlängert wird.