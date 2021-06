Wirtz beendet Oranje-Träume | Conte besteht auf Kane

Aus der Traum für junge Oranje

Nicht viele hatten die deutsche U21 als EM-Finalteilnehmer auf dem Zettel – prompt zieht die Truppe von Trainer Stefan Kuntz durch ein 2:1 gegen die Niederlande ins Endspiel gegen Portugal ein. Groß die Enttäuschung beim Gegner: „EM-Traum der jungen Oranje innerhalb von acht Minuten geplatzt“, so ‚De Telegraaf‘ über die Partie, die durch einen frühen Doppelpack von Florian Wirtz (18) entschieden wurde. Das Ausscheiden, so stellt die ‚AD‘ fest, bedeutet für den niederländischen Nachwuchs „das Ende einer Ära“, denn 15 von 21 Spielern werden künftig nicht mehr im U-Bereich auflaufen können.

CR7 entscheidet

Bei Juventus Turin stellt sich aktuell die große Frage, wer in der kommenden Saison an vorderster Front auf Torejagd gehen soll. Zunächst hängt alles davon ab, wo Cristiano Ronaldo (36) spielen will – ob weiter bei der Alten Dame oder bei Paris St. Germain. „Ronaldo, es ist deine Wahl“, steht auf dem Cover der ‚Gazzetta dello Sport‘. Als Ersatz könnte im Gegenzug Mauro Icardi (28) von Paris nach Turin wechseln, oder aber Dusan Vlahovic (21) kommt vom unliebsamen Serie A-Rivalen AC Florenz. „Icardi - Vlahovic, Duell um Juve“, spitzt die ‚Tuttosport‘ zu.

Ohne Kane? Ohne mich

Der Flirt zwischen Antonio Conte und Tottenham Hotspur wird immer heißer und hat inzwischen schon zu konkreten Verhandlungen geführt. Ein zentraler Teilaspekt: Die Zukunft von Harry Kane (27), der nach eigenem, mehr oder weniger deutlichem Bekunden gerne die Koffer packen würde. Conte dagegen will den Kapitän und Toptorjäger laut ‚Daily Mirror‘ unbedingt im Spurs-Kader 2021/22 sehen. „Conte stellt Kane-Verbleib als Bedingung“, fasst die Schlagzeile der Boulevardzeitung zusammen.