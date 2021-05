Medien: Ronaldo hat sich schon verabschiedet – Anruf in Paris?

Die Saison verlief für Juventus Turin äußerst enttäuschend. Am Ende reichte es für den Serienmeister so gerade zur Qualifikation für die Champions League. Ein neuer Trainer soll die Alte Dame nun wieder in die Erfolgsspur führen, Massimiliano Allegri gilt als Favorit auf den Chefsessel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob der 53-Jährige dann in den Genuss kommen wird, Cristiano Ronaldo zu trainieren, scheint aber mehr als fraglich. Nach Informationen der Zeitung ‚Il Messagero‘ hat sich der Portugiese bereits von seinen Teamkollegen bei Juve verabschiedet. CR7 plane in diesem Sommer und damit ein Jahr vor Vertragsende offenbar den Abflug.

Dazu passt auch eine Meldung der ‚Gazzetta dello Sport‘. Italiens reichweitenstärkste Sportzeitung will erfahren haben, dass Jorge Mendes Kontakt zu Paris St. Germain aufgenommen hat. Der Ronaldo-Berater wollte wohl herausfinden, ob der französische Topklub Interesse an einer Verpflichtung des 36-Jährigen hat. Als weitere Optionen für den einstigen Weltfußballer gelten seine beiden Ex-Klubs Manchester United und Sporting Lissabon.