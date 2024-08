Mit Kaufpflicht: Samardzic an Atalanta verliehen

Für Lazar Samardzic geht es ab sofort in der Lombardei auf Punktejagd. Der Mittelfeldspieler von Udinese Calcio schließt sich per Leihe Atalanta Bergamo an. Im kommenden Jahr wird unter bestimmten Umständen eine Kaufpflicht greifen.

Zu welchen Bedingungen die Kaufpflicht greift oder wie hoch die Summe ist, die Atalanta dann nach Udine überweisen muss, wird nicht von offizieller Seite bekanntgegeben. Dem Vernehmen nach sollen 22 Millionen Euro plus vier Millionen Boni fällig werden.