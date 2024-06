Bayers Pentz bleibt in Bröndby

https://brondby.com/nyheder/klub/2024/juni/four-more-years-brondby-if-og-patrick-pentz-forlaenger

Four more years - Brøndby IF og Patrick Pentz forlænger

Brøndby IF har indgået en kontrakt på fire år med den østrigske målmand Patrick Pentz, som dermed laver et permanent skifte fra de tyske mestre Bayer Leverkusen. Patrick Pentz spillede en afgørende rolle i vores gode resultater i den netop afsluttede sæson, og med sin positive og professionelle tilgang har han vundet mange hjerter blandt både fans og holdkammerater, og derfor er alle parter meget tilfredse med en permanent kontrakt, fortæller fodbolddirektør Carsten V. Jensen. - Vi er utroligt glade for