Positionspuzzle: Wo spielt Alaba bei Real?

Aus seinem Wunsch, im Mittelfeld zu spielen, macht David Alaba seit Jahren keinen Hehl. Doch auch bei Real Madrid wird der 29-Jährige wohl andernorts auflaufen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, haben die Königlichen den Allrounder in erster Linie als Innenverteidiger verpflichtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Kapitän Sergio Ramos verließ Real in Richtung Paris und lässt die Rolle des linken Innenverteidigers verwaist zurück. Auf genau dieser Position rief Alaba unter Hansi Flick beim FC Bayern Weltklasse-Leistungen ab. Und: Mit Raphaël Varane steht ein weiterer zentraler Abwehrmann vor dem Real-Abschied, Manchester United lockt.

Mittelfeld-Positionen vergeben

Neuer Trainer in Madrid ist Carlo Ancelotti, mit dem Alaba zwischen 2016 und 2017 schon in München zusammenarbeitete. Zumeist setzte der Italiener den Österreicher dabei als Linksverteidiger ein. Dort hat Real mit Ferland Mendy und Marcelo aber schon zwei hochwertige Optionen.

Im Mittelfeld sind die Stammplätze wohl nach wie vor an Casemiro, Luka Modric und Toni Kroos vergeben. Mit Federico Valverde, Isco sowie den Leih-Rückkehrern Dani Ceballos und Martin Ödegaard gibt es auch hier Alternativen.

Ancelotti schwärmt

Ancelottis Meinung über Alaba ist im Übrigen deshalb so hoch, weil der Linksfuß „ein kompletter Spieler“ und „taktisch in der Defensive intelligent“ sei. Ancelotti betonte gegenüber Klubmedien extra, dass er Alaba auch schon bei den Bayern als Innenverteidiger aufstellte: „Das hat er sehr gut gemacht.“ Entsprechend deutet vieles darauf hin, dass Alaba auch in Madrid im Abwehrzentrum aufläuft. Strikt auf eine Position festgelegt wird der zweifache Champions League-Sieger aber wohl nie sein. Dafür ist er zu vielseitig einsetzbar.