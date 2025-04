Werder-Boss bestätigt Ducksch-Deal

Marvin Ducksch wird Werder Bremen im Sommer nicht ablösefrei verlassen. Wie Leiter Profifußball Peter Niemeyer gegenüber der ‚DeichStube‘ bestätigt, hat sich der Vertrag des Stürmers automatisch bis 2026 verlängert: „Wir freuen uns darüber, dass sich Marvins Vertrag verlängert hat. Es zeigt, dass er viele Einsätze hatte und weiterhin enorm wichtig für uns ist.“ Voraussetzung für die automatische Verlängerung waren 25 Saisoneinsätze über mindestens 45 Minuten.

Der 31-Jährige war 2021 von Hannover 96 an die Weser gewechselt. Auch in dieser Saison unterstreicht Ducksch mit sieben Treffern und sieben Vorlagen wieder seinen Wert für Werder. Trotz der Verlängerung ist aber nicht in Stein gemeißelt, dass der Angreifer über den Sommer hinaus in Bremen bleibt.