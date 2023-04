Spurs feuern Stellini – Mason übernimmt

Cristian Stellini ist nicht länger Trainer von Tottenham Hotspur. Wie der englische Tabellenfünfte mitteilt, ist der ehemalige Assistent von Ex-Cheftrainer Antonio Conte rund einem Monat nach Amtsantritt seinen Job wieder los. Am vergangenen Wochenende waren die Spurs bei Tabellennachbar Newcastle United mit 1:6 unter die Räder gekommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interimsweise wird Ryan Mason die Geschicke bei den Londonern übernehmen. Der 31-jährige Ex-Profi hatte das Team bereits in der Spielzeit 2020/21 nach der Entlassung von José Mourinho vorübergehend übernommen.

Lese-Tipp

Ungleicher Kampf um Kane: Preisvorteil für Bayern & PSG?

„Völlig inakzeptabel“

Klub-Boss Daniel Levy richtet sich in der Vereinsmitteilung an die Fans: „Die Leistung vom Sonntag gegen Newcastle war völlig inakzeptabel. Es war verheerend, das zu sehen. Es gibt viele Gründe, warum das passiert ist, und obwohl ich, der Vorstand, die Trainer und die Spieler alle gemeinsam die Verantwortung übernehmen müssen, liegt die Verantwortung letztendlich bei mir.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Und weiter: „Cristian ist zu einem schwierigen Zeitpunkt in unserer Saison eingesprungen, und ich möchte ihm für die professionelle Art und Weise danken, in der er und sein Trainerstab sich in einer so schwierigen Zeit verhalten haben. Wir wünschen ihm und seinem Team alles Gute.“