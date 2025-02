Spurs bestätigen Danso-Transfer

Kevin Danso wechselt vom RC Lens in die Premier League. Tottenham Hotspur verkündet die Verpflichtung des 26-jährigen Innenverteidigers offiziell. Die Londoner holen Danso zunächst per Leihe, im Anschluss überweisen die Spurs per Kaufpflicht rund 25 Millionen Euro Ablöse nach Frankreich.

Im Rennen um den Ex-Augsburger, der 2021 für 5,5, Millionen Euro nach Lens gewechselt war, sticht Tottenham unter anderem Juventus Turin und die Wolverhampton Wanderers aus. Die Wolves holten sich erst gestern Dansos Zusage, ehe der Österreicher sich in letzter Minute doch noch für die Spurs entschied. Lens hat derweil Nidal Celik (18/FK Sarajevo) als Danso-Ersatz am Haken.