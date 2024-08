Angebot aus Frankreich für Bundesliga-Flirt Faye

Mikayil Faye weckt starkes Interesse in Frankreich. Nach Informationen der FT-Partnerredaktion Foot Mercato hat der AS Monaco erste Kontakte zum 20-jährigen Innenverteidiger des FC Barcelona geknüpft. Der OGC Nizza ist sogar einen Schritt weiter und hat ein konkretes Angebot eingereicht. Faye ist auf dem Transfermarkt ein Dauerthema, auch in der Bundesliga. Im Frühjahr war der junge Senegalese bei Bayer Leverkusen, dem FC Bayern, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt im Gespräch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darüber hinaus hatten auch schon englische Vereine wie der FC Liverpool und der FC Arsenal die Fühler ausgestreckt. Bei Barcelona ist man aber nicht gewillt, den Linksfuß endgültig abzugeben. Den Katalanen schwebt eine Leihe oder ein Transfer mitsamt Rückkaufoption vor. Als Ablöse standen vor einigen Wochen 20 Millionen Euro im Raum. Faye war Anfang 2023 für 1,5 Millionen Euro zu Barça gewechselt. Bisher bestritt der Youngster jedoch ausschließlich 35 Partien für die Reservemannschaft der Blaugrana.