FC Bayern: Mega-Abfindung für Tuchel

Seit sechs Wochen steht fest: Thomas Tuchel und der FC Bayern gehen am Saisonende getrennte Wege. Diese Entscheidung sei „einvernehmlich“ getroffen worden, teilte der Rekordmeister am 21. Februar mit. Schon in den vergangenen Wochen kristallisierte sich aber heraus, dass Tuchel durchaus gerne weitergemacht hätte.

Dafür spricht auch: Der Cheftrainer erhält im Sommer eine fette Abfindung. Laut der ‚Bild‘ liegt diese bei rund zehn Millionen Euro und entspricht damit dem vollen noch ausstehenden Gehalt des 50-Jährigen ohne Prämien.

Die Zahlung der Abfindung ist wohl gleichbedeutend mit einer Vertragsauflösung. Durch diese kann Tuchel im Sommer ohne Verhandlungen zwischen den Klubs gleich eine neue Stelle antreten.

So lief es bei Nagelsmann

Anders verfuhren die Bayern noch nach der Trennung von Julian Nagelsmann. Dessen Gehalt zahlte man zunächst weiter, ehe der 36-Jährige im September Bundestrainer wurde. Im Zuge dessen wurde Nagelsmann dann vom FCB mit kolportierten 1,5 Millionen Euro abgefunden. Pikant: Nun ist der 36-Jährige wieder heißer Kandidat auf den vakanten Trainerjob beim Rekordmeister.