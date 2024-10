Auf der Streichliste: BVB-Stars haben Mitleid mit Can

Bei Borussia Dortmund befasst man sich allem Anschein nach mit einem Abschied von Emre Can. Der Abräumer, der in den vergangenen Spielen eine sehr unglückliche Figur machte, steht laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ auf der Streichliste für den kommenden Sommer.

Dem Führungsspieler-Anspruch wird Can seit geraumer Zeit nicht mehr gerecht. Dabei hat man in der Kabine eigentlich eine hohe Meinung von dem EM-Fahrer. Doch die sportliche Wahrheit ist eine andere: Der ‚Sport Bild‘ zufolge wurden zuletzt intern Szenen gezeigt, in denen Can ein schlechtes Bild abgab. Teile des Teams hätten sogar etwas Mitleid mit dem 30-Jährigen gehabt.

Bis 2026 ist Can noch an den BVB gebunden. Im Anschluss an die laufende Saison könnten die Dortmunder also noch einmal eine nennenswerte Ablöse kassieren, sofern sich die Leistungen wieder stabilisieren.

„Bei Emre habe ich im Moment das Gefühl, dass es extrem in eine Richtung geht. Das ist nicht nur sportliche Bewertung. […] Ich habe das Gefühl, dass es bei ihm sehr viel Schwarzmalerei ist“, gab Trainer Nuri Sahin seinem Schützling zuletzt öffentlich Rückendeckung. Innerhalb des Teams ist die Wahrnehmung aber offenbar eine ähnliche wie bei weiten Teilen der Fans und Medien.