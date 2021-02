Klopp rechnet nicht mehr mit van Dijk

Virgil van Dijk wird in dieser Saison wohl nicht mehr für den FC Liverpool auflaufen können. Cheftrainer Jürgen Klopp bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass er nicht mit einer Rückkehr des Niederländers in der laufenden Saison rechnet: „Ich möchte nicht sagen, dass das unmöglich ist, aber es ist nicht wahrscheinlich. Wir müssen diese Dinge nicht wirklich diskutieren“, sagte der Deutsche gegenüber den englischen Medienvertretern. „Niemand, wirklich kein Arzt, niemand hat mir gesagt, dass Virgil in dieser Saison wieder spielen kann“, so Klopp weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 29-jährige Innenverteidiger laboriert seit Mitte Oktober 2020 an einer Bänderverletzung. Seit seiner erfolgreichen Knie-Operation befindet sich der Abwehrchef der Reds in Rehabilitation. Am Deadline Day sorgte Liverpool mit den Verpflichtungen von Ben Davies und Ozan Kabak für kurzfristigen Ersatz.