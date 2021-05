Walcott bleibt Southampton treu

Theo Walcott wird auch in den nächsten Spielzeiten beim FC Southampton spielen. Wie die Saints verkünden, hat man mit dem 32-Jährigen eine grundsätzliche Einigung über einen Zweijahresvertrag erzielt. Das Arbeitspapier werde der Offensivspieler unterschreiben, sobald sein Vertrag beim FC Everton im Sommer ausläuft.

Walcott war im vergangenen Jahr von den Toffees auf Leihbasis nach Southampton gewechselt. Dort stand er in bisher 24 Saisonspielen auf dem Platz. Drei Tore und ebenso viele Vorlagen stehen zu Buche. Der 32-Jährige war bereits in seiner Jugend zwischen den Jahren 2000 und 2006 für die Saints aktiv gewesen.

One of our OWN 😇#SaintsFC is delighted to announce it has reached an agreement in principle with @theowalcott for him to return to the club permanently: