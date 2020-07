Ersetzt Yilmaz Osimhen in Lille?

Der OSC Lille ist auf der Suche nach einem Nachfolger von Victor Osimhen auf einen Routinier gestoßen. Nach Informationen der türkischen Nachrichtenagentur ‚DHA‘ interessieren sich die Doggen für Burak Yilmaz, derzeit für Besiktas auf Torejagd und mit 187 Treffern hinter Hakan Sükür (249) zweitbester Süper Lig-Torschütze aller Zeiten.

Laut der ‚DHA‘ befindet sich Lille-Sportdirektor Luis Campos bereits zu Verhandlungen in Istanbul. Mit 14 Treffer in 25 Ligapartien hat Yilmaz auch in der laufenden Saison wieder seine Treffsicherheit unter Beweis gestellt. Lille wäre nach Beijing Guoan (2016 bis 2017) seine zweite Station außerhalb der Türkei. In der Heimat ist der Mittelstürmer vor Besiktas (dort Vertrag bis 2021) schon für die Großklubs Fenerbahce, Galatasaray und Trabzonspor aufgelaufen.