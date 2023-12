Medizincheck terminiert: Frankfurt vor Durosinmi-Deal

Rafiu Durosinmi wird sich zur Rückrunde offenbar Eintracht Frankfurt anschließen. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Transfer des Stürmers von Viktoria Pilsen bevor, nur noch Details seien zu klären. Sieben bis acht Millionen Euro sollen als Sockelablöse fließen, erfolgsabhängige Bonuszahlungen kommen noch dazu.

Dem Pay-TV-Sender zufolge wurde auch bereits der Medizincheck terminiert. Innerhalb der nächsten vier Wochen solle dieser stattfinden. Das genaue Datum wird wohl auch von Durosinmis weiterer Genesung abhängen: Der 20-jährige Stürmer erholt sich zurzeit von einem Bänderriss im Knie.

Eintracht: Skhiri verletzt

Seit Ende Oktober fällt er aus. Vor seiner Verletzung zeigte sich der 1,92 Meter große Angreifer in ausgezeichneter Form. Neun Tore und sechs Vorlagen stehen nach 19 Pflichtspiel-Einsätzen zu Buche.

Ionnidis-Deal vom Tisch

Ein in den vergangenen Wochen gehandeltes Szenario, in dem die Eintracht neben Durosinmi in Person von Fotis Ionnidis noch einen zweiten Stürmer verpflichten könnte, ist ‚Sky‘ zufolge derweil so gut wie vom Tisch. Panathinaikos sei nicht bereit, den 23-jährigen Torjäger ziehen zu lassen. Die Eintracht soll darüber bereits informiert sein. Möglich also, dass Durosinmi der alleinige Nachfolger für Randal Kolo Muani (24) wird, der im Sommer im Rahmen eines Last-Minute-Transfers zu Paris St. Germain gewechselt war.