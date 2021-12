UEFA entscheidet: Tottenham fliegt aus Conference League

Das Kapitel Europa ist für Tottenham Hotspur in der laufenden Saison geschlossen. Wie die UEFA mitteilt, wird das abgesagte Europa Conference League-Spiel gegen Stade Rennes mit 0:3 für die Franzosen gewertet. Damit bleiben die Spurs auf Rang drei und verabschieden sich aus dem Wettbewerb. Ein Corona-Ausbruch in Reihen von Tottenham hatte für die Absetzung der Partie gesorgt, die am 9. Dezember hätte stattfinden sollen.

„Auf der Grundlage von Artikel 30 (4) der UEFA-Rechtspflegeordnung und in Anbetracht der dringenden Umstände der Angelegenheit hat der Ad-hoc-Vorsitzende der Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer den Fall an die Berufungskammer verwiesen“, heißt es in der offiziellen Erklärung des Verbands. Dort wurde die Entscheidung getroffen, dass die Begegnung aus Tottenham-Sicht „für verloren erklärt“ wird.