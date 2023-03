„Ein Millimeter“ entscheidet La Liga | „Schmeißt Conte raus“

Barcelona lacht, Madrid weint

Der FC Barcelona hat gestern für eine Vorentscheidung im spanischen Meisterrennen gesorgt. Last Minute gewannen die Katalanen mit 2:1 gegen Real Madrid. Die ‚Mundo Deportivo‘ spricht am Tag danach von „Ekstase“, die ‚Sport‘ von einem „Delirium“ im Camp Nou. Die Zeitungen aus Madrid sind weniger begeistert von der Niederlage der Königlichen im Spitzenspiel. Laut der ‚Marca‘ fehlte nur „ein Millimeter“*, um den Titelkampf noch einmal spannend zu machen. Der Hintergrund: Ein Tor von Marco Asensio wurde in der Schlussphase wegen einer hauchdünnen Abseitsentscheidung zurückgenommen.

Sicherungen durchgebrannt

Auf der Insel erhitzt zum einen das Karten-Festival beim FA Cup-Spiel zwischen Manchester United und dem FC Fulham (3:1) die Gemüter. Drei Rote Karten für die Cottagers innerhalb von 40 Sekunden ließen die Partie zugunsten der Red Devils kippen. Der ‚Daily Express‘ titelt: „Roter Nebel“. Die Schlagzeile der ‚Daily Mail‘ lautet: „Mitrovic Wahnsinn“. Der serbische Stürmer hatte den Schiedsrichter so energisch bedrängt, dass dieser nur noch Rot zeigen konnte. Der ‚Mirror‘ beschreibt Mitrovics Ausraster als „Kernschmelze“. Aber auch die Wutrede von Antonio Conte nach dem 3:3 von Tottenham Hotspur gegen den FC Southampton ist ein Thema in der englischen Presse. Die ‚Sun‘ urteilt leicht tendenziös. Die Headline: „Schmeißt ihn raus“.

Roberto: „Erwarten Messi mit offenen Armen“

Napoli nicht zu stoppen

In Neapel stellen sie derweil schon die Sektflaschen kalt. Nach dem 4:0-Sieg gegen den FC Turin fehlen nicht mehr viele Punkte zum Gewinn des Scudetto. Der ‚Corriere dello Sport‘ rechnet vor: „Napoli, noch 5 bis zum Sonnenaufgang“. Gemeint sind fünf Siege, dann ist auch rechnerisch alles unter Dach und Fach und der Schampus kann fließen. Auch die ‚Tuttosport‘ feiert heute schon den neuen Meister in spe. „Napoli erteilt Turin eine Lektion“, so die Schlagzeile des Tages.