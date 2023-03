Bayern-Talent Kabadayi vor Wechsel?

Yusuf Kabadayi könnte den FC Bayern im Sommer auf Leihbasis verlassen. Nach Informationen von ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ kann sich der 17-jährige Linksaußen einen vorübergehenden Abschied aus München vorstellen. Konkrete Gespräche über die kommende Spielzeit haben der deutsche Rekordmeister und das Talent bislang jedoch nicht geführt.

Ende Januar hatte die Redaktion um den Transferexperten Gianluca Di Marzio berichtet, dass der Serie A-Klub US Leece Interesse an dem Rechtsfuß zeigt. ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ zufolge scheiterte ein Leihgeschäft zu den Italienern daran, dass Leece auf eine Kaufoption bestand, die die Bayern ablehnten. Zudem versuchte wohl Galatasaray, den U19-Nationalspieler in die Türkei zu locken. Ein Wechsel in die Süper Lig kam für Kabadayi allerdings nicht in Frage. In der laufenden Saison stand das Offensivjuwel für die Münchner 14 Mal auf dem Rasen und war an sechs Treffern direkt beteiligt (fünf Tore, eine Vorlage).

