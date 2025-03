BVB: Moukoko kommt zurück

Der OGC Nizza wird die Kaufoption für Youssoufa Moukoko wohl verstreichen lassen. Die französische ‚Nice-Matin‘-Reporterin Leandra Iacono ist sich dessen sicher, sagt gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘: „Der Verein hat sich noch nicht offiziell geäußert, aber es besteht kein Zweifel daran, dass die Kaufoption nicht gezogen wird.“

Für 18 Millionen Euro könnte der Tabellendritte Moukoko verpflichten. Anlass für diesen Vorgang hat der von Borussia Dortmund ausgeliehene Stürmer bislang aber nicht gegeben. In nur elf Einsätzen stehen zwei Tore zu Buche, beide erzielte Moukoko am 20. September beim 8:0-Kantersieg gegen die AS St. Étienne.

„Moukoko hat oft Chancen bekommen, aber hat nie überzeugt. OGC Nizza hat aktuell kaum Verletzte. Sind alle Spieler da, dann ist es für ihn schwer, es überhaupt in den Kader zu schaffen“, so Iacono. In der Liga stand Moukoko letztmals im Oktober in der Startelf, seit über einem Monat ist er in der Ligue 1 gänzlich ohne Einsatzminuten.

Verkauf im Sommer?

Geschieht nichts Unvorhergesehenes mehr, wird Moukokos Zeit in Nizza nach der Saison wieder enden. Dann geht es zurück nach Dortmund, wo man nach aktuellem Stand ebenfalls nicht mehr mit dem 20-Jährigen plant. Vertraglich gebunden ist der zweifache deutsche A-Nationalspieler bis 2026.

Der kommende Sommer ist für den BVB also die letzte Gelegenheit auf eine angemessene Ablöse. Wo diese liegen würde, steht nach sportlich enttäuschenden Jahren und den brisanten Spekulationen um Moukokos tatsächliches Alter auf einem anderen Blatt.